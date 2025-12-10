FirenzeViola Franchi semi deserto come il settore ospiti: 200 ucraini per Fiorentina-Dinamo Kiev

Non sarà un pubblico delle grandi occasioni quello che domani sera alle 18.45 assisterà alla sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev al Franchi. Al momento è probabile che le presenze saranno inferiori rispetto a quelle dell'ultima sfida interna contro l'AEK Atene, questo anche perché il settore ospiti non sarà pieno come in occasione della partita contro i greci. I tifosi ucraini che saranno presenti infatti, non dovrebbero superare le 200 unità.