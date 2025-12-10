Fiorentina-Dinamo Kiev non sarà in chiaro. Ecco dove seguirla!
Siamo alla vigilia di Fiorentina-Dinamo Kiev. La gara valevole per la quinta giornata della group phase è in programma domani, ore 18.45, allo stadio Franchi. Una partita che, come accaduto per tutte le precedenti sfide del girone dei viola, non sarà disponibile in chiaro: la sfida tra la squadra di Paolo Vanoli e gli ucraini sarà infatti trasmessa in diretta soltanto su Sky Sport Uno e NOW e in streaming su Sky Go e NOW. La potrete seguire qui, su FirenzeViola.it tramite diretta testuale, e su Radio FirenzeViola, con radiocronaca dallo stadio di Tommaso Loreto.
Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altrodi Lorenzo Di Benedetto
1 Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
FirenzeViolaFranchi, conto alla rovescia: cosa cambia per Fiorentina e Comune tra cantieri, canoni e curva Fiesole
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
