Fiorentina-Dinamo Kiev non sarà in chiaro. Ecco dove seguirla!

vedi letture

Siamo alla vigilia di Fiorentina-Dinamo Kiev. La gara valevole per la quinta giornata della group phase è in programma domani, ore 18.45, allo stadio Franchi. Una partita che, come accaduto per tutte le precedenti sfide del girone dei viola, non sarà disponibile in chiaro: la sfida tra la squadra di Paolo Vanoli e gli ucraini sarà infatti trasmessa in diretta soltanto su Sky Sport Uno e NOW e in streaming su Sky Go e NOW. La potrete seguire qui, su FirenzeViola.it tramite diretta testuale, e su Radio FirenzeViola, con radiocronaca dallo stadio di Tommaso Loreto.