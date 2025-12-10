RFV Nicoletti rivela: "Per il post Commisso c'è Renzi: può comprare la Fiorentina"

Intervenuto a Radio FirenzeViola, Costantino Nicoletti, intermediario ed ex dirigente, ha rivelato in anteprima quella che potrebbe essere una notizia clamorosa che riguarda il futuro della Fiorentina: "Oggi c'è un solo nome in pole position per l'acquisto della Fiorentina, può piacere o no ma dopo i sette anni di nulla 'Cosmos' c'è bisogno di un cambiamento. E quel cambiamento è Matteo Renzi, che ha rapporto con la Fiorentina, ha forza su Bagno a Ripoli, vuole cambiare la struttura del Viola Park, trasformando parte della struttura anche in hotel, campi da tennis e altro, e ha un grande sogno, essere il presidente della Fiorentina. Non ha questa forza economica per comprarla da solo ma possono aiutarlo i suoi contatti in Quatar, a quel punto potrebbe arrivare a soddisfare la richiesta di Rocco Commisso, che per vendere chiede 480-500 milioni. E metterebbe i 50-60 milioni che mancano per ultimare i lavori del Franchi.

Così facendo metterebbe una medaglia a cui ambisce. Chi investe una cifra del genere in una squadra che rischia la Serie B non viene qui per fare i balocchi. A oggi, ripeto a oggi, questa è una soluzione più che possibile. Non andiamo però ad accoglierlo al Franchi in 20mila, non rifacciamo gli stessi errori, giudichiamolo per le sue capacità manageriali".