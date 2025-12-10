Top FV, chi il salvi dei viola in Sassuolo-Fiorentina 3-1?
Altro naufragio per la Fiorentina. La squadra viola si squaglia anche a Sassuolo, dove perde per 3-1 nonostante il vantaggio iniziale firmato da Mandragora. Un'altra prova disastrosa per la formazione di Vanoli, in cui è difficile scorgere un migliore in campo, ma la nostra redazione invita come sempre i suoi lettori a votare nel consueto premio Top FV. Qua sotto il link:
Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altrodi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
