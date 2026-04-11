Top FV, chi si salva dei viola a Selhurst Park? Vota il sondaggio

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Oggi alle 14:45Notizie di FV
di Redazione FV

Finisce con un triste 3-0 per il Crystal Palace l'andata dei quarti di finale di Conference League. La Fiorentina esce a pezzi da Selhurst Park e si lecca le ferite in vista della Lazio, dopo una sconfitta pesante per mano dei gol di Mateta, Mitchell e Sarr. Come al solito, FirenzeViola.it vi invita però a indicare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA A LONDRA?