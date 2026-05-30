Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e resta aggiornato
FirenzeViola.it
Firenzeviola.it è anche su YouTube! Il portale per tutti gli appassionati di Fiorentina è presente sui principali social network per non farvi perdere neanche un aggiornamento e un'emozione legata alla squadra viola, tra questi anche YouTube, la piattaforma per le analisi e i contenuti video. Notizie, approfondimenti ma anche pillole di calciomercato: il canale di Firenzeviola.it è tutto questo. Clicca sulla campanella, iscriviti al canale e non ti perderai niente di tutto ciò che riguarda il mondo della Fiorentina. Potrai seguire anche "I Tempi supplementari" in diretta da Radio FirenzeViola.
Pubblicità
Notizie di FV
Scade la clausola di conferma per Vanoli, ma su Grosso qualsiasi giudizio è prematuro. Conterà la sintonia col ds Paratici, un valore aggiunto che la Fiorentina non ha mai sfruttatodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Scade la clausola di conferma per Vanoli, ma su Grosso qualsiasi giudizio è prematuro. Conterà la sintonia col ds Paratici, un valore aggiunto che la Fiorentina non ha mai sfruttato
Copertina
Pietro LazzeriniDalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibile
Luca CalamaiRilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com