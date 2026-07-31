Real-Madrid-Fiorentina, ecco dove seguire l'amichevole di domani a Klagenfurt

Real-Madrid-Fiorentina, ecco dove seguire l'amichevole di domani a KlagenfurtFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Alessandro Di Nardo

L'estate della Fiorentina si arricchisce di un altro snodo, il più suggestivo. Si tratta dell'amichevole di lusso col Real Madrid di José Mourinho, test-match in programma domani alle ore 18 a Klagenfurt, in Austria. Per la sfida che si svolgerà al Worthersee Stadion cresce l'attesa dei tifosi viola, che potranno seguirla in diretta esclusiva su Dazn. Per chi volesse gustarsela con noi, appuntamento su Radio FirenzeViola, con radiocronaca del nostro inviato in Austria Giacomo Galassi, mentre su FirenzeViola.it ci sarà la nostra diretta testuale.