Sondaggio FV, chi il maggior responsabile di questo avvio di stagione?
La Fiorentina è penultima in classifica a quota 5 punti, con all’attivo 6 sconfitte, 1 vittoria e 2 pareggi. La squadra viola fatica a trovare un’identità e subisce una media di 2,33 gol a partita, risultando la terza peggior difesa del campionato. Chi è, a vostro avviso, il principale responsabile di questa situazione?
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Meglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomberdi Redazione FV
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1 Meglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
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FirenzeViolaDal salto triplo in panchina ai rimpalli assortiti: quanti problemi Fiorentina. E l'obiettivo stagionale, oggi, non può che essere la salvezza
Lorenzo Di BenedettoVanoli non è in bilico, ma ancora per quanto? Servono punti, non parole e "soddisfazioni" per 90 minuti su 98. Il lavoro di Paratici continua a non convincere: quello sull'allenatore è un doppio errore
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