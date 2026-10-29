Fiorentina-Atalanta 0-0, Krstovic spara alto, Gaetano centra in pieno Viery

Fiorentina-Atalanta 0-0, Krstovic spara alto, Gaetano centra in pieno VieryFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:25Notizie di FV
di Redazione FV

Doppia grande occasione per l'Atalanta, al 36esimo minuto. Prima Krstovic spara alto, da ottima posizione dentro l'area di rigore, poi è la Fiorentina a regalare palla in attacco con un disimpegno errato: Gaetano va dritto verso dell'area, calcia dal limite ma centra in pieno Viery. Si resta sullo 0-0.