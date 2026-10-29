Fiorentina-Atalanta: ecco come seguire il posticipo del giovedì sera

Il posticipo del turno infrasettimanale è di quelli da brividi. La Fiorentina, penultima in classifica, riceve l'Atalanta, reduce da 4 punti nelle ultime cinque di campionato. Calcio d'inizio ore 20.45 per una gara che sarà visibile in esclusiva su Dazn; per seguirla con noi i canali sono sempre gli stessi, FirenzeViola.it con la diretta testuale e Radio FirenzeViola con la cronaca del match affidata al nostro Andrea Giannattasio collegato dal Franchi, con ampio pre e post-partita e commenti da studio con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua.

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