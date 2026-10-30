FirenzeViola La difesa viola continua a fare acqua: solo Monza e Sassuolo peggio della Fiorentina

All'interno del pareggio per 2-2 di ieri sera al Franchi tra Fiorentina e Atalanta, i viola, che hanno avuto il merito di ribaltare la partita ad inizio secondo tempo, ma allo stesso tempo il demerito non essere stati in grado di mantenere il vantaggio, hanno di nuovo messo in evidenza quello che è il più grande difetto stagionale della rosa squadra, quello della vulnerabilità difensiva.

Un dato in calo ma sempre troppo alto

Con le due reti subite da De Ketelaere e Zalewski, una arrivata con un sinistro del belga (solissimo) dal centro dell'area piccola e l'altra arrivata su una bella conclusione dal limite dell'area dell'ex Inter e Roma, la retroguardia viola è salita a 21 gol incassati, diventando la seconda peggior difesa di tutta la Serie A davanti, peggio hanno fatto solo Sassuolo e Monza, arrivate a quota 22 gol presi. La media per la Fiorentina è così salita a 2,33 reti incassate per match, un dato che è migliorato dall'arrivo di Vanoli, visto che con Grosso i gol subiti di media a gara erano 3, ma che comunque resta sempre alto e fa preoccupare.