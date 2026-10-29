Fiorentina-Atalanta 0-1, si apre la ripresa con Oulai per Fagioli. E Marinelli per La Penna
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La ripresa si apre con due cambi, uno per la Fiorentina: Vanoli lascia negli spogliatoi Fagioli, al posto del quale inserisce Oulai. L'altra sostituzione riguarda la squadra arbitrale: problema fisico per La Penna, fischietto di stasera. Al suo posto il secondo tempo viene diretto da Marinelli.
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