Fiorentina-Atalanta 0-1, si apre la ripresa con Oulai per Fagioli. E Marinelli per La Penna

Fiorentina-Atalanta 0-1, si apre la ripresa con Oulai per Fagioli. E Marinelli per La PennaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:59Notizie di FV
di Redazione FV

La ripresa si apre con due cambi, uno per la Fiorentina: Vanoli lascia negli spogliatoi Fagioli, al posto del quale inserisce Oulai. L'altra sostituzione riguarda la squadra arbitrale: problema fisico per La Penna, fischietto di stasera. Al suo posto il secondo tempo viene diretto da Marinelli.