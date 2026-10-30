FirenzeViola Njie e una prova che finalmente lo vede protagonista e concreto

Ieri sera è arrivato il primo gol in viola di Alieu Njie (oltre a quello di Joao Mario). Un gol che spazza via qualche dubbio non tanto sul talento cristallino quanto sulla sua concretezza visto che il leit motiv di questa rosa sembra prorio la fumosità, dovuta alla poca esperienza e ad un valore ancora tutto da dimostrare ed esplodere. Un profilo che sembra cucito addosso anche allo svedese classe 2005, appunto, che però a detto di tutti gli addetti ai lavori ha qualità importanti.

Vincenzo Italiano ad esempio su Njie ha detto in una recente intervista "E' un ottimo prospetto, farà molto bene nei prossimi anni. La Fiorentina ha fatto un buon affare". Prospetto, appunto, e ottimo affare per il futuro. Ma il gol di ieri sera è sicuramente un'iniezione di fiducia per il giocatore e per chi si aspetta molto da lui. Probabilmente tra questi c'è Vanoli che utilizza sempre l'esterno sinistro. Solo con il Genoa, dopo gli impegni in Nazionale, lo ha fatto partire dalla panchina.