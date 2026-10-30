Fiorentina-Atalanta 2-2, chi è l'Mvp tra i viola? Vota qui il nostro sondaggio!

Fiorentina-Atalanta 2-2, chi è l'Mvp tra i viola? Vota qui il nostro sondaggio!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:45Notizie di FV
di Redazione FV

Non va oltre il pareggio la Fiorentina, contro l'Atalanta, nonostante una buona prestazione. I viola vanno sotto, pareggiano con Njie e passano avanti con Joao Mario, prima che Zalewski trovasse il pareggio e il definitivo 2-2. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo, tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:

TOP FV, CHI IL MIGLIORE CONTRO L'ATALANTA?