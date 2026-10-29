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Top FV, la Fiorentina non va oltre il pareggio: chi il migliore contro l'Atalanta?
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Non va oltre il pareggio la Fiorentina, contro l'Atalanta, nonostante una buona prestazione. I viola vanno sotto, pareggiano con Njie e passano avanti con Joao Mario, prima che Zalewski trovasse il pareggio e il definitivo 2-2. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo, tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:
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Meglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomberdi Redazione FV
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1 Meglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
Copertina
FirenzeViolaUn pareggino che interrompe la crisi. Ma per riempire il bicchiere serve tornare a vincere
Dagli inviatiBrescianini in conferenza: "Siamo sotto in classifica ma vogliamo risalire. Ho voluto restare a Firenze"
Dagli inviatiVanoli in conferenza: "Dopo Genoa stiamo migliorando. Serve più cattiveria in fase difensiva"
Lorenzo Di BenedettoVanoli non è in bilico, ma ancora per quanto? Servono punti, non parole e "soddisfazioni" per 90 minuti su 98. Il lavoro di Paratici continua a non convincere: quello sull'allenatore è un doppio errore
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