FirenzeViola Solomon in gruppo spera nella convocazione. Chi a sinistra con la Lazio?

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È passato un mese e mezzo dall'ultima volta che Manor Solomon è sceso in campo ma ora finalmente dovrebbe poter tornare a disposizione a partire dalla partita di lunedì contro la Lazio. Era il 26 febbraio quando il calciatore scese in campo e si fece male in Conference League contro lo Jagiellonia. Dopo essersi allenato in gruppo già diverse volte un paio di settimane fa, a pochi giorni dall'Hellas Verona l'israeliano aveva avuto una ricaduta che lo ha messo ko anche con il Crystal Palace.

I problemi però dovrebbero essere alle spalle dopo che si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, se farà lo stesso anche nella rifinitura allora tornerà almeno tra i convocati. Difficile comunque vederlo partire titolare contro la Lazio vista la lunga assenza: vista la squalifica di Gudmundsson, Vanoli dovrà trovare una soluzione alternativa per l'ala sinistra contro i biancocelesti.