FirenzeViola Katja Schroffenegger rinnova con la Ternana. Dal rischio ritiro alla rinascita in Umbria

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La Ternana Women ha ufficializzato nella mattinata odierna il rinnovo di contratto del portiere Katja Schroffenegger. Arrivata nella sessione di mercato invernale passata, l’altoatesina è rientrata dopo una sequela di problemi fisici che avevano rischiato quasi di farla smettere col calcio. Dopo i problemi al ginocchio vissuti nel periodo finale in maglia viola, Schroffi è passata al Como Women dove sarebbe dovuta essere l’estremo difensore titolare ma qualcosa non andava in lei. Dopo un periodo complicato decide di sottoporsi ad una visita e la diagnosi medica è di quelle che fanno accapponare la pelle: problema medico al polmone – perforato - con difficoltà respiratorie. Di lì la corsa in ospedale, l’intervento chirurgico d’emergenza e poi il lungo calvario fino al rientro ma lo spazio con le lariane ormai si era chiuso per via dell’esplosione di Astrid Gilardi (recentemente premiata ai recenti Game On Athora come miglior portiere del campionato).

Con quasi tutte le porte chiuse per la bolzanina si insinuava l’idea che forse la sua parentesi come calciatrice si era chiusa. Finché non è arrivata la chiamata della Ternana dello scorso gennaio. Subito promossa titolare, le sue parate hanno portato punti importanti alle Fere che hanno così raggiunto, grazie anche ai suoi prodigi tra i pali, un’agevole salvezza guadagnandosi il diritto di giocare anche il prossimo campionato nella massima serie. Da qui l’idea della DG umbra, Isabella Cardone (fresca anche lei di rinnovo fino al 2029), di prolungare il contratto di Schroffenegger fino al 30 giungo 2027. Una storia di rinascita e di resilienza quella del portiere ex Fiorentina Femminile la cui avventura nel calcio femminile nostrano continuerà almeno per un’altra stagione.