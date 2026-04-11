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Qui Fiorentina, Solomon oggi in gruppo. Kean e Parisi lavoro individuale
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Emergono dettagli sull'allenamento di oggi della Fiorentina che si era ritrovata in tarda mattinata al Viola Park per la prima vera seduta dopo la partita di Conference League contro il Crystal Palace. Il gruppo agli ordini di Vanoli ha potuto contare su un rientro, quello di Manor Solomon che si è allenato con il resto della squadra regolarmente e quindi corre almeno verso la convocazione per la partita di lunedì. Non arrivano buone notizie invece da Moise Kean e Fabiano Parisi che anche oggi si sono allenati a parte. Domani la decisione sull'eventuale presenza dell'attaccante e dell'esterno contro la Lazio.
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