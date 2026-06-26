FirenzeViola Il Siena CF annuncia: rinnovato l’incarico di consulenza con Bertolini e D’Astolfo

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I primi a svelarvelo siamo stati noi di Firenzeviola quando, nel corso dello speciale natalizio, ci avevamo raccontato della realtà ghibellina sentendo la Direttrice Generale Keti Biancucci e poi, in esclusiva, il Presidente della società Riccardo Magrini (che ora è diventato vice lasciando spazio all’italoaustraliano Donato Di Vincenzo). Siena è stata la realtà che ha riportato in auge due nomi importanti della storia del calcio femminile: parliamo della ex CT della Nazionale Femminile, Milena Bertolini, e dell’ex calciatrice Federica D’Astolfo, che pochi giorni fa ha rilasciato la nostro sito un’intervista esclusiva. Magrini ci aveva svelato come le due donne si sono approcciate al club bianconero accettando con grande entusiasmo di collaborare con loro svolgendo un parte di ritiro sul Monte Amiata l’estate scorsa e poi aiutando nella formazione dei vari allenatori tramite consulenze esterne.

Ora che il Siena CF si sta rapidamente trasformando in una realtà ancora più strutturata, grazie agli investimenti del nuovo patron, il club ha annunciato sui propri profili social che la collaborazione con Bertolini e D’Astolfo non solo andrà avanti, ma sarà ancora più intensa. Alle due infatti è stato chiesto di rimanere maggiormente a contatto con la realtà senese che, giorno dopo giorno, sta svelando le proprie carte e si prepara a lanciare l’assalto alla vetta della Serie C Femminile, campionato nel quale il club si è iscritto dopo aver concluso il recente torneo di Promozione Toscana. Nei giorni scorsi a Siena sono giunti anche il nuovo Direttore Sportivo, Giacomo Rossi – proveniente dall’Arezzo Calcio Femminile in Serie B – che ha portato con sé lo staff tecnico che guiderà la prima squadra, e parliamo di una vecchia conoscenza viola come Marco Merola – che assumerà la guida tecnica -, di Carlo Alberto Leccardi (vice e preparatore dei portieri) e di Martina Nesci (collaboratrice tecnica). Tutti loro potranno godere degli insegnamenti, della saggezza e dell’esperienza di lungo corso di due elementi storici del calcio femminile come Bertolini e D’Astolfo.

Nei prossimi giorni la società completerà la composizione della rosa della prima squadra femminile con cui lancerà l’offensiva verso la Serie B Femminile. Sono giorni intriganti dalle parti di Piazza del Campo che ora ha ben due realtà femminili (al Robur è salita in Eccellenza e ve lo abbiamo raccontato) da mostrare. Un segnale che potrebbe interessare anche alla Fiorentina con la necessità di dover far crescere le giovani uscite dal Viola Park o, allo stesso tempo. Cercare nella realtà senese nuovi innesti che possano arrivare col tempo a fare lo stesso percorso di Maya Cherubini, Emma Lombardi e Siria Mailia.