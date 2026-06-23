Dodo e la confidenza fatta agli amici. La Fiorentina su Norton-Cuffy, ma spinge il Napoli

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Una delle questioni più discusse a Firenze in questi giorni è quella legata a Dodo, probabilmente destinato alla cessione estiva dopo quattro annii da calciatore della Fiorentina. A tornare sul brasiliano è stata stamani la Repubblica, affermando che lo stesso giocatore avrebbe confidato agli amici più stretti di voler andare via. Col contratto in scadenza fra un anno e nessun passo avanti per l'ipotesi rinnovo, la situazione pare abbastanza chiara.

Contemporaneamente, una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it è quella inerente il futuro di Brooke Norton-Cuffy, tra i principali profili graditi alla Fiorentina in caso di addio proprio di Dodo. TMW parlava infatti di una buona accelerata del Napoli, deciso a investire sul giocatore del Genoa che tanto piacerebbe al calcio di Massimiliano Allegri. Il Grifone valuta l'inglese 20 milioni di euro e la società partenopea sta spingendo, mentre i viola restano interessati.