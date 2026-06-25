Stadio Franchi, i lavori e la candidatura a Euro2032: corsa contro il tempo
Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato allo stadio Artemio Franchi e alla candiatura dell'impianto fiorentino, attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione, in vista degli Europei di calcio del 2032. Come scritto da Donato Mongatti, su questo percorso grava la scadenza del prossimo 31 luglio, data entro la quale Firenze dovrà consegnare alla Figc tutta la documentazione necessaria per formalizzare la candidatura sulla quale, salvo proroghe, entro il successivo ottobre si pronuncerà l'Uefa. Una corsa contro il tempo che mal si sposa con l'eventuale entrata in campo della Fiorentina: i mesi necessari per concludere positivamente una proposta di partenariato pubblico-privato (visti i documenti necessari da produrre da parte del club viola e gli atti da approvare da parte dell'amministrazione), superano abbondantemente il termine di fine luglio.
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