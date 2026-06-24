FirenzeViola C'è un nome nuovo per la fascia: chi è Hugo Bueno del Wolverhampton

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La Fiorentina continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne e tra il profilo uscito oggi è quello di Hugo Bueno, terzino sinistro di proprietà del Wolverhampton. Classe 2002, spagnolo, il difensore rappresenta una opzione per coniugare presente e futuro sebbene dal club sia trapelata in serata una smentita ad una trattativa con il club inglese.

Chi è Bueno

Nativo di Vigo ma cresciuto nel settore giovanile dei Wolves, Bueno si è messo in evidenza grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di interpretare il ruolo in maniera moderna. Mancino naturale, ama accompagnare l'azione offensiva spingendo con continuità lungo la fascia e garantendo allo stesso tempo equilibrio in fase difensiva. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a un calcio propositivo, basato sul possesso e sulla ricerca dell'ampiezza.

Occasione di mercato con il Wolverhampton in Championship

Nelle ultime stagioni il giocatore ha maturato esperienza tra Premier League e Olanda, confrontandosi con avversari di alto livello e sviluppando una personalità sempre più marcata. Pur essendo ancora giovane, ha già dimostrato di poter reggere la pressione di campionati competitivi e di avere margini di crescita importanti. Nella stagione appena conclusa ha messo insieme 24 presenze in una stagione drammatica per gli arancioni ma vista l'età è un giocatore che ha discreto mercato. L'eventuale trattativa non si presenta semplice perché il club inglese considera Bueno un elemento di prospettiva e nonostante la retroscessione in Championship proverà a monetizzare il più possibile. Molto dipenderà dalle richieste economiche del club inglese e dalla volontà del giocatore.