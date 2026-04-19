FirenzeViola Festa per l'ex viola Giulia Ferrandi: è in Eccellenza con la Robur Siena Femminile

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La squadra femminile della Robur Siena è ufficialmente promossa nel campionato di Eccellenza Toscana con due giornate di anticipo dalla fine del torneo. La compagine bianconera dunque giocherà in una nuova categoria nel prossimo anno con l’obiettivo di assestarsi e poi lanciare l’assalto verso la Serie C Femminile. Obiettivo possibile qualora la società dovesse riconfermare la mattatrice del torneo, la svedese Klara Overfelt autrice di oltre trenta reti nel corso dell’intera stagione, nonché una vecchia conoscenza viola: Giulia Ferrandi. La centrocampista ex Fiorentina – che è stata di recente ospite a “l’altra metà della viola” su RadioFirenzeviola – ha trascinato con la sua esperienza e saggezza le sue giovani compagne fino alla conquista del titolo. Ed è stata anche l’autrice di sedici reti nel corso dell’annata. Le ultime due sono arrivate proprio nel match decisivo contro la Vigor Calcio Femminile (battuta 7-0) che ha decretato la promozione per la squadra bianconera.

Il Siena prova dunque la scalata nel femminile verso le categorie che contano, forte di una formazione giovane coadiuvata da alcuni elementi dal passato non indifferente, e da una proprietà nuova che ha deciso di investire provando anche a costruire un settore femminile. Vi avevamo raccontato – quando ci siamo interfacciati con l’altra società femminile senese, il Siena CF – di tentativi di avvicinamento tra le due parti per una collaborazione fruttifera. Discorso che non si è concretizzato ma che per il futuro rimane attuabile. C’è poi da capire quale sarà la posizione della coach Elena Proserpio Marchetti, ex calciatrice di Serie A con alle spalle oltre dieci anni di collaborazione col club Italia. La società del patron Bodin le offrirà di restare anche per il prossimo anno? Si apre un’estate di novità per il club senese che oggi compie un passo importante nel calcio dilettantistico nel tentativo di aprirsi una strada che possa portare la società toscana a salire di livello guardando agli esempi di Arezzo e, in passato, dell’Empoli Ladies.