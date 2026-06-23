Piccoli e l'ipotesi prestito, la Fiorentina non lo esclude: 18 mln la valutazione
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Tra le notizie più cliccate di oggi sulle nostre pagine c'è stata quella relativa a Roberto Piccoli, data proprio da FirenzeViola.it. Per quanto risulta, la Fiorentina non chiuderebbe le porte a priori di fronte a una possibile cessione in prestito dell'attaccante, che ha deluso parecchio nella sua prima stagione in viola. Il club potrebbe anche decidere di puntare con più insistenza sul centravanti prelevato dal Cagliari ma non esclude nemmeno una partenza in prestito, col cartellino del classe 2001 valutato circa 18 milioni.
Per saperne di più, leggi: La Fiorentina apre al prestito di Piccoli: valutazione vicina ai 18 milioni
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