Mediana viola, Fabio Miretti scala posizioni: il prezzo e il duello col Bologna

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato ai nomi di mercato della Fiorentina per la mediana, in cima ai quali c'è quello di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus: sul giocatore in uscita dalla Juventus c’era il Bologna, che però ha fatto un passo indietro nel momento in cui i bianconeri hanno fissato il prezzo a 14 milioni di euro non contemplando alcuno sconto. Ecco che i viola hanno fiutato il possibile colpo, motivo per cui si sono intensificati i contatti con gli agenti del classe 2003 che ha già aperto all’ipotesi.