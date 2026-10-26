FirenzeViola Serie A Women: frenano Inter e Como 1907, Roma prima in solitaria. Fiorentina vittoriosa a Noceto col Parma

La sintesi della quarta giornata di Serie A Women

Milan – Ternana 3-0

Al Vismara si presentano le Fere forti di un doppio successo consecutivo ottenuto prima a Parma e poi in casa con la Lazio. La formazione di Defendi sogna di scrivere un’altra pagina di storia facendo tre su tre ma il Diavolo riporta le umbre sulla terra. La squadra di Suzanne Bakker passa in vantaggio con la giovane attaccante serba Sara Stokic che poi raddoppia siglando la sua doppietta personale. I cambi di Defendi non incidono e sul finale di gara arriva il tris di testa a firma Angelica Soffia. Le rossonere vincono e si portano al quinto posto a sei punti, ex aequo proprio con la formazione ternana che occupa però il sesto posto in virtù dello scontro diretto perso proprio col Diavolo.

Napoli Women – Inter 0-0

Risultato che si potrebbe definire sorprendente a Cercola dove la Napoli Women riesce nell’impresa di fermare l’Inter di Sassarini. Una gara dove la differenza la fanno il portiere finlandese partenopeo Manner che realizza almeno tre interventi decisivi e il reparto difensivo della squadra di Spugna che rispondo colpo su colpo alle scorribande di un’Inter sicuramente pimpante ma molto rimaneggiata rispetto al successo contro il Parma di settimana scorsa. Finisce a reti bianche con un punto che è dorato per le azzurre ma che per le nerazzurre significa piccolo incidente di percorso per la corsa scudetto. E la Roma ringrazia.

Juventus – Roma 2-5

Già, perché a Biella va in scena un altro show della squadra giallorossa che di fatto è il miglior attacco del campionato. La formazione di Guerrero invece è in una crisi nera e impatta nella terza sconfitta consecutiva, la seconda casalinga dopo quella di settimana scorsa col Como 1907. Inoltre, quella bianconera, è la peggior difesa del torneo avendo subito tredici reti dall’inizio di questa stagione. Sblocca Giugliano dopo pochi minuti su un assist di una scatenata Pellegrino-Cimò che raddoppia al decimo. Al tredicesimo la Roma è avanti di tre lunghezze grazie ad Alice Corelli e, prima dello scadere del primo tempo, si porta a più quattro con Giugliano che fa doppietta dal dischetto. La Juventus prova a rifarsi sotto con Redondo e Pavan che dimezzano lo svantaggio, ma sul finale arriva il sigillo definitivo del 5-2 con Bergamaschi. Roma che approfitta dei pareggi di Inter e Como e sale al primo posto in solitaria in classifica. Il guanto di sfida per lo scudetto è lanciato!

Lazio – Como Women 0-0

La Lazio non sa più vincere e col Como Women, in casa, arriva un altro scialbo pareggio a reti bianche dopo quello della prima giornata contro il Parma, unito alle due sconfitte nel derby con la Roma e a Narni la scorsa settimana con la Ternana. La posizione di classifica non è delle migliori per la compagine biancoceleste. Le ragazze di Grassadonia avrebbero anche la chance di passare in vantaggio ma Gilardi si supera con due super parate che mantengono la rete inviolata. In avanti il Como prova a farsi vedere ma si rende poco pericoloso. Nella ripresa le capitoline sembrano sempre più pimpanti ma a rendersi più pungenti sono le lariane di Tramezzani che quando accelerano diventano imprendibili. Nischler va in goal ma il guardalinee annulla per fuorigioco. In pieno recupero sempre l’altoatesina colpisce di testa uno spiovente indirizzandolo all’angolino ma Mukasa (alla prima da titolare) si supera e spedisce il pallone sul palo. Finisce 0-0. Un punto che fa più gola al Como. La Lazio rimanda nuovamente l’appuntamento con la vittoria.

Como 1907 – Sassuolo 2-2

Sicuramente è il risultato più clamoroso della quarta giornata di Serie A Women. Il Sassuolo ferma le lariane lanciatesi in corsa per lo scudetto e lo fa con una gara gestita bene dalla formazione di Colantuono che ha ribattuto colpo su colpo senza spaventarsi del talento delle giocatrici di casa. Ci pensa Clelland a sbloccare il match con una magia dalla lunga distanza che trova impreparata Durante troppo fuori dai pali. In precedenza Moraca ha testato i riflessi di Benz. Il Como pareggia sull’asse Giacinti-Bonfantini. L’ex Fiorentina, in un ottimo momento di forma, apparecchia per l’ex Milan il più facile dei tap-in. Il Sassuolo si rifà sotto e ripassa avanti col primo centro in Serie A Women di Paulina Stanic, prodotto del vivaio neroverde. Da lì in poi è un assedio delle padrone di casa. Moraca spara un altro missile ancora una volta neutralizzato da Benz. La svizzera ferma anche i tentativi di Wullaert e Xhemaili ed è graziata da Bonfantini che scheggia l’incrocio. All’87esimo chiesto un rigore dal Como per un tocco in area di rigore sull’ex Fiorentina, nulla. In pieno recupero però Caiazzo ferma Haavi entro gli undici metri e stavolta il penalty, anche dopo consulto FVS, viene decretato. Sul dischetto va Tessa Wullaert che pareggia. Finisce 2-2, il Como 1907 frena mentre il Sassuolo si porta a casa il primo punto ma rimane sul fondo della classifica.

Parma – Fiorentina 1-2

Parma a caccia della prima vittoria in stagione e Fiorentina che necessita di punti per spegnere le polemiche attorno al proprio allenatore dopo il deludente pareggio col Como Women di settimana scorsa. Sottili mescola le carte e propone una formazione inedita. Le ducali giocano meglio delle gigliate che però si rendono pericolose con Snerle che scavalca Ceasar e calcia verso la porta. Merlo salva tutto con un intervento miracoloso in stile Subotic in finale di Champions League. Le gialloblù si scuotono e passano in vantaggio con una magia di Gaia Distefano che colpisce di nuovo la Fiorentina. Nel recupero della prima frazione Bergsvand viene scalciata in area di rigore decretando un penalty che la capitana Severini realizza pervenendo al pareggio poco prima del fischio finale del quarantacinquesimo. Nella ripresa il canovaccio tattico cambia poco: il Parma fa la partita ma la Fiorentina si difende con ordine. Sebbene il gioco latiti, le toscane sembrano essere più gruppo rispetto alle uscite precedenti. Su una sortita offensiva la palla si impenna su un tiro di Snerle diventando un assist perfetto che Tryggvadottir di testa deposita in rete. È la rete del sorpasso e la prima in campionato per l’islandese. Viene decretato un rigore al Parma per fallo di mano di Correia ma dalle immagini si vede come la portoghese avesse il braccio attaccato al corpo. Il consulto all’FVS chiesto dal tecnico viola riporta l’arbitro sulla retta via annullando la decisione. Il Parma protesta per un mancato rosso a Severini non dato nemmeno dopo video consulto. Finisce con la Fiorentina che vince e il Parma che rimanda l’appuntamento con la vittoria. Gigliate al quarto posto in solitaria e alla prossima al Viola Park arriva la Juventus in crisi nera.