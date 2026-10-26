Giovanni Galli sull'impiego di Pellegrino: "Non lo stanno sfruttando bene"

La Fiorentina si fa rimontare dall’Inter nel finale e incassa un’altra sconfitta, la seconda consecutiva in campionato. A San Siro i viola erano riusciti a mantenere il vantaggio fino al 90’, grazie al gol di Jiménez, prima di subire le reti di Thuram e Zieliński. Ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi anche su Mateo Pellegrino: «Se punto su Pellegrino, devo metterlo nelle condizioni di guardare verso la porta almeno tre volte a partita.

In generale sono preoccupato, perché è una situazione dalla quale non riusciamo a uscire e che ci portiamo dietro dall’anno scorso. Qualche segnale dalla squadra c’è, ma i risultati continuano a non arrivare. Ci sono formazioni costruite peggio della nostra e credo che abbiamo giocatori abbastanza validi per tirarci fuori da questo momento. Spero che accada il prima possibile». Infine, l’ex dirigente ha indicato le prossime sfide contro Atalanta e Sassuolo come due appuntamenti cruciali: «L’Atalanta non è neanche lontanamente parente di una squadra di Sarri, mentre il Sassuolo è un avversario tosto. Sono due partite che non possiamo permetterci di sbagliare».