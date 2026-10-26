Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Buttato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?di Redazione FV
Le più lette
1 Buttato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?
Copertina
FirenzeViolaUna sconfitta da piccola squadra e quella fastidiosa retorica a cui la Fiorentina si è abituata
Tommaso LoretoSulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfitte
Pietro LazzeriniFiorentina, che sofferenza. Paratici ha costruito una squadra sui singoli e non sul collettivo e ora la patata bollente è nelle mani di Vanoli. Difesa a tre e mercato, qualche spunto per costruire e non perdere una stagione
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