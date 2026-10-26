FirenzeViola Pongracic ko, Ranieri ancora ai box: in difesa tocca a Dragusin e Viery, vietato sbagliare

Pongracic e Ranieri verso il forfait contro l’Atalanta. Vanoli si affida a una coppia che cerca riscatto dopo le difficoltà di San Siro

L’emergenza corre nel cuore della difesa. E restringe le scelte di Paolo Vanoli proprio quando la Fiorentina avrebbe bisogno di ritrovare certezze. Salvo clamorose sorprese, giovedì contro l’Atalanta mancheranno sia Marin Pongracic sia Luca Ranieri. Il croato, uscito anzitempo ieri contro l’Inter per un problema ai flessori, sarà valutato più attentamente domani: a rischio c’è quantomeno la sfida con i nerazzurri, ma lo stop potrebbe estendersi alla gara con il Sassuolo del 2 novembre. Nessuna buona notizia nemmeno dall’ex capitano, che oggi, alla ripresa degli allenamenti al Viola Park, ha lavorato ancora a parte per i postumi del pestone al piede sinistro rimediato contro il Genoa (il nervo infiammato continua a procurargli dolore).

Una coppia da ritrovare

Al netto di eventuali esperimenti (tutt'altro che auspicabili, visto il delicato momento della Fiorentina) toccherà dunque a Dragusin e Viery presidiare il cuore della difesa. Una soluzione già vista nel secondo tempo di San Siro, con esiti non esattamente rassicuranti, soprattutto per la prova incerta del brasiliano (che pronti-via ha commesso una serie ingenua di falli, ha procurato un rigore non visto dall'arbitro Mariani e si è fatto ammonire dopo nemmeno 20' dal suo ingresso). I due hanno iniziato insieme una sola partita nel corso di questa stagione, ovvero la sconfitta interna con il Torino che costò la panchina a Fabio Grosso. Poi si sono ritrovati fianco a fianco nella ripresa di Marassi contro il Genoa, proprio dopo l’infortunio di Ranieri. Incroci, fin qui, accompagnati da poche soddisfazioni, ai quali adesso Vanoli dovrà dare solidità e intesa.

La risposta passa da qui

Il calendario, però, non concede attese. L’Atalanta di Sarri - che non scoppia di salute ma è pur sempre una squadra di livello - porterà in dote un potenziale offensivo capace di mettere sotto pressione una retroguardia già fragile: serviranno letture puntuali e concentrazione fino all’ultimo pallone. Dragusin e Viery saranno chiamati a una risposta forte - tanto individuale quanto di coppia - con il necessario sostegno di tutta la squadra. Perché l’emergenza riduce le alternative, è vero, ma rende ancor più urgente una svolta.