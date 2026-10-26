Ferrara attacca: "Cambi lisergici. Entra pure il sosia di Beto, roba da dilettanti"

Ferrara attacca: "Cambi lisergici. Entra pure il sosia di Beto, roba da dilettanti"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Intervenuto su La Nazione per commentare la sconfitta della Fiorentina contro l'Inter in campionato, Benedetto Ferrara si è espresso così: "Un grande gol di Jimenez (bella prova) ti mette addosso una strana sensazione di colpaccio. Ma purtroppo le partite non durano novanta minuti. E li arrivano cambi lisergici. Entra pure il sosia di Beto che perde un pallone che darà il via alla rimonta. Roba da dilettanti. Certo che spendere 130 milioni per vedere una Fiorentina così è roba da analisti. Soprattutto se il gioco del calcio resta un’utopia".