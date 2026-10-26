FirenzeViola Valdepenas bene sulla fascia, centrale provoca il rigore

"Valdepenas fino al rigore ha giocato bene, può diventare un giocatore importante sulla sinistra": le parole a fine gara di Paolo Vanoli su Victor Valdepenas sono lo specchio della prestazione dello spagnolo che da terzino ha effettivamente tenuto bene il campo per poi commettere un'ingenuità dovuta anche alla giovane età.

Spostato al centro è arrivato l'errore

Questo però nel finale quando c'è stato l'ingresso di Joao Mario che si è posizionato sulla sinistra e Valdepenas è scalato a "braccetto" accanto a Dragusin e Viery. Una scelta per pochi minuti che però non ha premiato il tecnico (anzi ha penalizzato la Fiorentina) vista la difficoltà incontrata dal giovane spagnolo che pur ha giocato in passato da centrale difensivo. Ieri in quella posizione e senza il supporto di Joao Mario dalla fascia e dei centrocampisti Thuram l'ha messo appunto in difficoltà nel finale portandolo all'ingenuità del rigore nell'intento di fermare il francese.

Prospettive di crescita

Vista la giovane età di Valdepenas (2006) l'errore contro un'Inter abituata alle rimonte in questa stagione ci sta ma in prospettiva il terzino (teniamolo a sinistra appunto se è lì che lo stesso Vanoli lo vede) può crescere anche nella fase difensiva visto che per il momento a Firenze si è fatto apprezzare più per la spinta offensiva, gli inserimenti e qualche cross per gli attaccanti.