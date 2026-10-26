Dagli inviati Jimenez, un lampo nel buio: ad oggi è lui il miglior acquisto estivo dei viola

Il super gol a San Siro ha confermato che l'ex Milan è l'unico ad oggi che sta dando un contributo all'altezza delle aspettative

Un lampo nel buio, con la firma di un elemento tra quelli chiamati a dare risposte. Il destro con cui Alex Jimenez ha gelato San Siro è la fotografia di una Fiorentina che, anche nella domenica più amara, ha scoperto di avere qualcosa da salvare. O qualcuno. Perché lo spagnolo, tra gli acquisti di un’estate che avrebbe dovuto cambiare il volto della squadra, è forse l’unica vera nota lieta: per personalità e capacità di incidere.

Chivu, parole ingenerose

Ieri contro l’Inter ha scelto il palcoscenico più rumoroso per ribadirlo. I fischi legati al passato milanista, il confronto acceso con Mkhitaryan, la pressione di una partita complicata: nulla gli ha tolto il coraggio di provarci. Poi quel destro dalla distanza, una prodezza capace di illudere Firenze (anche se Chivu nel post partita ha definito ingenerosamente quel gol "il tiro della domenica") prima che il recupero trasformasse il sogno in un’altra sconfitta. Una rete bellissima, rimasta senza premio ma non senza significato.

Alex non si nasconde

Jimenez aveva già lasciato il segno contro il Napoli, trovando il primo gol in Serie A della sua carriera, e dopo la sosta a Genova un suo cross aveva prodotto l'autorete di Vasquez. Quello di Milano ha aggiunto un altro indizio: quando il livello si alza, Jimenez non si nasconde. In una squadra spesso frenata dalle proprie insicurezze, è una qualità preziosa.