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Top Fv, chi il miglior viola in Inter-Fiorentina 2-1? Vota il sondaggio
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La Fiorentina a San Siro gioca bene 90 minuti e va in vantaggio con Jimenez ma all'ultimo minuto prende gol da Thuram che sette minuti dopo è bravo a procurarsi un rigore che poi Zielinski trasforma, ribaltando il risultato a favore dei nerazzurri. Una Fiorentina insomma che ha fatto muro ma che poi ha ceduto il passo e i tre punti nel finale. Firenzeviola come al solito vi chiede qual è stato secondo voi il miglior viola in campo a San Siro, votando il nostro sondaggio Top Fv.
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Luca CalamaiLa famiglia Commisso ha speso 230 milioni in due mercati senza stare mai a sinistra in classifica. Vanoli, la salvezza si conquista con il calcio offensivo. Mastantuono può colpire una difesa dell'Inter vulnerabile
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