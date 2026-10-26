Fiorentina, il programma di oggi: squadra in campo ora per l'allenamento

Fiorentina, il programma di oggi: squadra in campo ora per l'allenamentoFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:30Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina riprende il suo programma di allenamenti dopo la partita di ieri contro l'Inter giocata a Milano. La squadra agli ordini di Vanoli si è ritrovata stamani al Viola Park e si allenerà a partire dalle 10:30 con le analisi di quanto accaduto a San Siro e l'allenamento di scarico per chi è sceso in campo nella sconfitta 2-1. In vista c'è l'Atalanta di giovedì e la Fiorentina non si può fermare.