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Vanoli e i cambi contestati: "Pensavo di fare più male all'Inter"
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Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, nella conferenza post partita dopo il ko subito al Meazza contro l'Inter, ha risposto a una domanda a proposito dei cambi effettuati poco dopo il momentaneo vantaggio, sostituzioni che hanno fatto discutere e che sono duramente contestati da una parte dei tifosi: "Il cambio della difesa a tre era per fare male a loro sulla destra. Con due giocatori freschi sulla destra pensavo di fargli più male. Se Gnonto fa gol sui cambi non si dice niente, questo è quello che ho pensato quando ho messo i due.
Le cose poi non sono andate ma dobbiamo essere lucidi e guardare a quello che abbiamo fatto. I ragazzi devono restare tranquilli".
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