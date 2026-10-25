A San Siro De Gea e Jimenez ok, Viery e Valdepenas male: le pagelle del direttore

A San Siro De Gea e Jimenez ok, Viery e Valdepenas male: le pagelle del direttoreFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:45Notizie di FV
di Redazione FV

A San Siro il risultato di 2-1 per l'Inter che ha ribaltato il gol di Jimenez influisce sui voti di una squadra che, senza brillare, aveva retto per 90 minuti (i due gol sono infatti arrivati nel recupero). Tra i migliori, secondo le pagelle del direttore di FirenzeViola Tommaso Loreto, c'è De Gea che risponde presente alle critiche delle ultime gare.

Bene anche Jimenez e non solo per il gol. Male i cambi di Vanoli e i due difensori Viery, entrato male al posto di Pongracic infortunato, e Valdepenas che nel finale, spostato al centro della difesa a tre, ha provocato il rigore decisivo.