Quale deve essere la priorità della Fiorentina sul mercato? Rispondi al sondaggio di FV
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Il mercato invernale si avvicina e in casa Fiorentina è già tempo di riflessioni su quelli che dovranno essere i ruoli da rinforzare in vista di una risalita in classifica nella seconda parte di stagione. Dall'ipotesi relativa ad un portiere più affidabile di De Gea, a quella di un leader in mezzo al campo, senza tralasciare l'idea di un nuovo difensore o di un ulteriore innesto di qualità in attacco. Qual è secondo voi il ruolo primario in cui Fabio Paratici dovrebbe andare ad investire? Ditecelo rispondendo al nostro sondaggio!
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Copertina
Pietro LazzeriniDe Gea non si tocca (fino a giugno) ma la Fiorentina cosa pensa di Martinelli? Frendrup sarebbe perfetto per il centrocampo di Vanoli. Fagioli e gli altri superstiti restano in uscita
Lorenzo Di BenedettoDalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampista
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