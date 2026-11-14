Fiorentina, il programma di oggi: squadra in campo alle 10:30

La Fiorentina continua a lavorare al Viola Park dopo i due giorni di allenamenti appena trascorsi. Oggi, sabato 14 novembre, è prevista per i viola una sola seduta, quella che andrà in scena alle ore 10.30 agli ordini di mister Paolo Vanoli. Ranieri è ormai pienamente recuperato mentre vanno tenute d'occhio le situazioni legate ad Atta, allenatosi a parte ieri ma in via comunque di recupero, e quella di Ndour, alle prese con il problema alla caviglia emerso nel ritiro dell'Italia Under 21.

Da non trascurare infine le situazioni legate a Pongracic e Parisi, con entrambi i calciatori che ovviamente per problemi diversi, Fabiano è nella parte finale del recupero dall'infortunio al ginocchio subito il maggio scorso, lavoreranno a parte. Domani invece, ci sarà un giorno di riposo per tutta la squadra.