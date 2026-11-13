Quale deve essere la priorità della Fiorentina sul mercato? Rispondi al sondaggio di FV

Quale deve essere la priorità della Fiorentina sul mercato? Rispondi al sondaggio di FV
Oggi alle 14:15Notizie di FV
di Redazione FV

Il mercato invernale si avvicina e in casa Fiorentina è già tempo di riflessioni su quelli che dovranno essere i ruoli da rinforzare in vista di una risalita in classifica nella seconda parte di stagione. Dall'ipotesi relativa ad un portiere più affidabile di De Gea, a quella di un leader in mezzo al campo, senza tralasciare l'idea di un nuovo difensore o di un ulteriore innesto di qualità in attacco. Qual è secondo voi il ruolo primario in cui Fabio Paratici dovrebbe andare ad investire? Ditecelo rispondendo al nostro sondaggio!