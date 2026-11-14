FirenzeViola Fagioli a caccia di una maglia contro il Belgio, poi focus sulla Fiorentina

Fagioli, rimasto in panchina contro la Francia, spera di trovare spazio contro il Belgio in maglia azzurra per poi tornare a concentrarsi sulla Fiorentina

Non è un momento semplice per Niccolò Fagioli, che, dopo aver perso la maglia da titolare nell’ultima gara con la Fiorentina, nella prima partita della Nazionale ieri non ha trovato spazio rimanendo in panchina per 90’ contro la Francia. Il centrocampista, che anche a San Siro ha avuto la prestigiosa maglia numero 10 azzurra (pur rimasta coperta dalla tuta appunto), ora spera di mostrarla in campo almeno contro il Belgio.

Concorrenza nel centrocampo azzurro

Compito non facile perché a centrocampo la concorrenza non manca anche se Frattesi, che ha affiancato i due punti fermi Tonali e Barella a San Siro, è tornato alla Lazio per un problema muscolare. Contro la Francia il primo cambio è stato Doumbia ma chissà che domenica a Bruxelles le gerarchie cambino e Fagioli trovi comunque spazio nonostante scalpitino anche Pisilli e Romano. Insomma a Mancini la scelta non manca.

Da lunedì focus sulla Fiorentina

Lunedì Fagioli rientrerà a Firenze e potrà concentrarsi di nuovo sulla Fiorentina e sulla voglia di convincere Vanoli a dargli di nuovo una chance da titolare, anche alla luce del fatto che Oulai tornerà a disposizione tre giorni dopo. Di sicuro stavolta dovrà però dimostrare di essere focalizzato al 100% sulla Fiorentina, alla luce delle parole del tecnico che ha affermato di averlo perso, al pari di Ndour e Oulai, dopo la precedente sosta per le nazionali.