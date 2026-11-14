FirenzeViola Viola Club Grosseto, festa e convivialità: una serata nel segno della Fiorentina

Una serata all'insegna della passione viola, della convivialità e del racconto calcistico. All'Hotel Terme Leopoldo II di Marina di Grosseto si è svolta ieri la festa del Viola Club Grosseto, una delle realtà di tifosi più numerose al mondo, guidata dal presidente Fabio insieme al suo braccio destro Lorenzo. Un appuntamento speciale, organizzato per celebrare in anticipo il Natale e trascorrere alcune ore in compagnia, con la Fiorentina naturalmente al centro dei pensieri.

Non è mancato uno sguardo alla situazione della squadra, con l'augurio condiviso che la ripresa del campionato possa portare risultati e prestazioni migliori per i colori viola. Tra i momenti più attesi della serata spazio ai racconti e agli aneddoti legati al mondo del calcio, con gli interventi di Semplici e Flachi, che hanno contribuito ad animare l'incontro ripercorrendo esperienze e ricordi. A prendersi la scena è stato però soprattutto Costantino Nicoletti, autentico mattatore della serata, protagonista di momenti di intrattenimento e condivisione. Una festa che ha confermato ancora una volta il forte legame tra il Viola Club Grosseto e la Fiorentina, in un clima di entusiasmo e appartenenza che va oltre i risultati del campo.

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