Primavera, la formazione ufficiale anti-Atalanta: senza Braschi, c'è Jallow punta
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Scenderà in campo tra pochi minuti (alle 13) la Fiorentina Primavera, che oggi sarà impegnata a Zingonia sul campo dell'Atalanta per la 36a giornata del campionato, la terzultima della reguar season. Queste le scelte del tecnico viola Daniele Galloppa per la gara di oggi:
Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Sturli, Kospo, Sadotti, Trapani (C); Montenegro, Conti; Kone, Puzzoli, Mazzeo; Jallow.
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