Mercato, tre innesti per reparto. La Gazzetta dello Sport: "Ecco le mosse di Paratici"

La Gazzetta dello Sport analizza le possibile mosse di Fabio Paratici, quando diventerà il nuovo dirigente della Fiorentina, in vista del prossimo mercato di gennaio. È atteso in viola per i primi di gennaio, dopo che si sarà liberato dal Tottenham, per diventare a tutti gli effetti il responsabile dell’area sportiva e la prima grande decisione che dovrà prendere il nuovo dirigente, al di là dell’allenatore, sarà capire in quale direzione andare: una vera rivoluzione oppure operazioni mirate nei diversi settori. Certo è che saranno come minimo tre innesti, uno per reparto. La necessità assoluta è sugli esterni e Jeremie Boga è più di un’idea perché ha caratteristiche che attualmente non sono in rosa.

A centrocampo il profilo giusto può essere Eric Martel del Colonia, classe 2002. Punto fermo del club di Bundesliga, è stato sempre in campo ma è in scadenza a giugno 2026 quindi fra poco sarà libero di accordarsi con altri club e la Fiorentina è alla finestra. Per la difesa, che dall’inizio della stagione in Serie A conta già 27 gol incassati, servono innesti e certezze. Attenzione a Diego Coppola che conosce il nostro campionato per aver vestito la maglia del Verona prima di passare al Brighton dove trova poco spazio. L’altro nome attenzionato sarebbe quello di Dragusin su cui tuttavia c’è molta concorrenza e il fatto che la Fiorentina sia all’ultimo posto non sembra andare a favore del suo trasferimento in riva all’Arno.