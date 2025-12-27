Parma-Fiorentina 1-0, Sorensen e una dormita viola portano i ducali avanti
63' - Miracolo di Corvi! Proprio dopo il cambio, la Fiorentina calcia un angolo in area e Comuzzo riesce a girare verso la porta: l'estremo difensore ducale fa ottima guardia.
62' - Secondo cambio di Vanoli: fuori Mandragora, dentro Piccoli.
60' - Non è precisa la Fiorentina, nell'andare in velocità in avanti. Tanti errori in fase di possesso.
58' - Altra discesa del Parma sulla corsia destra, stavolta è Benedyczak a cestinare una buona azione con un cross sbagliato.
53' - Paratona di Corvi su Ndour! Il centrocampista si inserisce in profondità e viene servito da Kean, poi scarica un bel mancino fermato dal portiere del Parma, ma c'era posizione di fuorigioco.
51' - Parma sulle ali dell'entusiasmo. La squadra di Cuesta lavora bene in catena sulla destra e cerca ancora Sorensen in area, deve andare Mandragora a chiudere.
47' - Parma in vantaggio! Cross dalla destra, Pellegrino si avventa sul pallone ma gira lentamente: sulla seconda palla arriva Sorensen che insacca di testa. Ducali avanti a inizio ripresa, dormita dei viola sull'autore del gol.
45' - Via al secondo tempo.
Entra Fortini per Viti.
INTERVALLO
45+1' - Duplice fischio dell'arbitro: Parma e Fiorentina vanno al riposo sullo 0-0.
45' - Un minuto di recupero.
42' - Da una palla persa da Parisi nasce una ripartenza pericolosa del Parma: Ondrejka punta con decisione la difesa e viola e va alla conclusione, sporcata in angolo.
35' - Arriva una palla sporca a Kean in area del Parma, l'attaccante prova a girarsi e concludere la retroguardia di Cuesta non glielo permette. Palla raccolta da Corvi.
31' - Grande chance per il Parma dopo un batti e ribatti nell'area della Fiorentina: Ondrejka si ritrova il pallone nel cuore dell'area e prova a girarsi velocemente, poi gira col destro ma spreca una palla gol da buona posizione.
27' - Fotocopia di quanto sotto, ma stavolta è Parisi a crossare: la girata di testa di Kean, però, ha lo stesso esito di prima.
25' - Buon cross messo da Dodo dalla destra, Kean svetta in area nonostante la marcatura di Circati, ma gira debolmente di testa.
22' - Primo ammonito anche in casa viola: Mandragora perde male il pallone sulla trequarti, poi entra in modo irruento in scivolata e si becca il cartellino giallo.
20' - Fiacca la punizione calciata da Fagioli, palla sulla barriera.
19' - Buona triangolazione della Fiorentina, Ndour riceve da Fagioli e tocca la palla in avanti: Circati entra in scivolata ma stoppa il pallone con la mano vistosamente. Punizione per i viola e ammonito Circati.
17' - Prova l'imbucata Fagioli per Kean, un po' come accaduto tante volte domenica scorsa nella vittoria con l'Udinese. A questo giro però la difesa ducale fa buouna guardia sull'attaccante.
12' - Priom squillo del Parma, con un bel mancino di collo pieno di Sorensen: palla a lato non di molto.
11' - Brutto errore di Comuzzo in fase d'impostazione, palla regalata al Parma che torna a fraseggiare.
8' - Calcio di punizione per il Parma su un rilancio dalle retrovia, Pellegrino riceve un colpo da Viti e ottiene il fallo.
4' - Contatto dubbio nell'area del Parma, con Parisi che si addentra in area e viene toccato da un avversario. Ma è un contatto lieve, l'arbitro lascia correre.
2' - Subito Kean a provare l'uno contro uno in area ducale, ma viene fermato.
1' - Partiti! Calcio d'inizio dato dal Parma!
12:28 - Squadre ai convenevoli saluti, Parma in tradizionale tenuta casalinga, Fiorentina in maglia viola nonostante la trasferta.
12:20 - Queste le formazioni ufficiali del match:
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Circati, Britschgi, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Delprato, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Nahuel, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Viti; Ndour, Mandragora, Fagioli; Parisi, Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Gosens, Kospo, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame.
Pochi minuti al calcio d'inizio di Parma-Fiorentina, diciassettesima giornata di campionato. Come al solito, la partita sarà trasmessa su Dazn ma potrete seguire qua su FirenzeViola.it la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti, mentre su Radio FirenzeViola la radiocronaca con ampio pre e post partita.
