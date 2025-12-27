Parma-Fiorentina 1-0, miracolo di Corvi su Comuzzo

vedi letture

La Fiorentina ha reagito al gol subito dal Parma e da diversi minuti sta mettendo sotto assedio l'area di rigore della squadra di Cuesta. I viola hanno sfiorato la rete del pareggio con Pietro Comuzzo, che dopo aver raccolto palla da una respinta su calcio d'angolo, ha calciato forte con il destro verso la porta trovando una super parata di Corvi che stendendosi alla sua sinistra è riuscito a deviare il pallone in angolo.