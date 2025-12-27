FirenzeViola Parma-Fiorentina, le probabili formazioni: Viti in pole per sostituire Ranieri, confermato Parisi

Non sarà propriamente di fuoco, ma il mezzogiorno e mezzo che attende la Fiorentina è di quelli da prendere con le molle. Al Tardini contro il Parma i viola rimettono sul tavolo le carte mostrate al cospetto dell’Udinese, con la speranza che anche stavolta la mano venga giocata come si deve. Non c’è solo uno scontro diretto da onorare, oggi a Parma, ma anche una riprova da superare dopo quanto di buono mostrato contro i friulani ridotti in 10 dalle prime battute del match del Franchi.

Vanoli conferma il modulo

Chiaro che dopo un avvio di stagione da incubo come quello toccato a Kean e compagni ogni indicazione (soprattutto quelle positive) debba essere soppesata, altrettanto che oggi al Tardini potrebbe essere tutt’altra sfida rispetto a quella di una settimana fa. Intanto Vanoli pensa a una conferma, quella della difesa a 4, e alla sostituzione di Ranieri squalificato, ruolo per il quale resta Viti il preferito con il rilancio di Parisi ancora in una posizione da esterno alto

Fagioli in mezzo con Mandragora, Fortini a destra

Con uno schieramento del genere i viola avrebbero sulla destra Dodò e Fortini, quest’ultimo al rientro da titolare sulla fascia, e Fagioli in cabina di regia affiancato da Mandragora e Ndour. Con un Gudmundsson libero di muoversi nessun dubbio davanti per Kean, reduce dalla prima doppietta dell’anno messa a segno con l’Udinese e riferimento principale di un attacco chiamato a non fermarsi dopo la cinquina valsa i primi 3 punti dell’anno.

Nel Parma Pellegrino con Oristanio e Benedyczak a sostegno

Nel 4-3-2-1 ducale rientra Circati dal primo minuto in una difesa che dovrebbe rivedere la presenza anche di Delprato sulla destra, mentre a sinistra ci sarà Valeri. Con Keita ed Estevez e Bernabè a completare la linea mediana mentre Oristanio e Benedyczak avranno il compito di rifornire la prima punta Pellegrino

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PARMA (4-3-2-1): Corvi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri, Bernabè, Keita, Estevez, Benedyczak, Oristanio, Pellegrino

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Viti, Fortini, Mandragora, Fagioli, Parisi, Gudmundsson, Kean