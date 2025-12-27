Parma-Fiorentina 0-0, Fortini prende il posto di Viti ad inizio ripresa

di Lorenzo Della Giovampaola

È iniziato il secondo tempo della sfida tra Parma e Fiorentina che si sta disputando al Tardini. Al match, che per il momento è bloccato sullo 0-0, ha appena preso parte anche Niccolò Fortini, scelto da Paolo Vanoli al posto di Viti. Il classe 2006 giocherà nella posizione di esterno alto a destra con Parisi che scala a fare il terzino sinistro.