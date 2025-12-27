Parma-Fiorentina 1-0, difesa viola ferma: Sorensen la punisce di testa

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:40Primo Piano
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina è sotto nel risultato contro il Parma con i padroni di casa che sono passati in vantaggio al 48 minuto. L'azione si è sviluppata sulla destra con un traversone di destro di Britschgi, chiuso tardivamente da Parisi, e con il pallone che è arrivato a centro area per Pellegrino. L'attaccante argentino sbuccia la conclusione sul primo palo ma di fatto apre il corridoio per l'inserimento al centro dell'area di rigore di Sorensen che passa davanti a Pongracic e di testa insacca alle spalle di De Gea.