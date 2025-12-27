Paratici è a Londra per chiudere col Tottenham: gli accordi verbali ci sono, mancano i dettagli

Fabio Paratici è ripartito ieri da Roma alla volta di Londra, dove domani assisterà alla sfida tra il Crystal Palace e il Tottenham, in quello che potrebbe essere l’ultimo suo match nelle vesti di dirigente degli Spurs, si legge su La Nazione. Alle porte, ormai, c’è la nuova avventura come responsabile dell’area tecnica della Fiorentina, ma perché arrivi la fumata bianca servirà ancora attendere qualche giorno, forse addirittura una settimana.

Indubbio non c’è, certo, la parola data a Commisso: gli accordi verbali tra l’ex dirigente della Juve e i viola, sia per termini economici che per i programmi sportivi da qui al 2030, ci sono tutti, ma devono essere risolti gli aspetti burocratici che garantiscano a Paratici di concludere senza attriti il suo accordo in essere col Tottenham, società a cui è vincolato ancora da un anno e mezzo di contratto.