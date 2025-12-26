FirenzeViola Richardson fuori squadra dopo l'intervista non autorizzata: il punto sul mercato

Niente Parma-Fiorentina per Amir Richardson che dopo le dichiarazioni a L'Equipe, in cui senza autorizzazione ha palesato la propria volontà di lasciare Firenze indicando anche il club dove vorrebbe andare, ovvero al Nizza, è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati da parte di Paolo Vanoli.

Il tecnico lo aveva provato a rivitalizzare dopo un lungo periodo passato in panchina agli ordini di Stefano Pioli, ma questo non è bastato per fargli digerire la prima parte della stagione. Richardson però non aveva fatto i conti con la società che non ha gradito le dichiarazioni arrivate tra l'altro anche in un momento di silenzio stampa generale.

Il marocchino è chiaramente tra i giocatori che attendono il mercato per cambiare aria, col Nizza che è interessato, ma che ha anche incassato l'interesse di squadre italiane come il Genoa di De Rossi e dell'Hellas Verona che si era già interessato a lui lo scorso agosto.